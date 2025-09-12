Житель Казани получил штраф в 300 тысяч рублей за контрабанду диких попугаев

В Татарстане суд признал виновным жителя Казани за контрабанду диких попугаев, ему назначен штраф в 300 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2025 года гражданин купил за границей 8 краснохвостых попугаев жако стоимостью более 1,5 млн руб. Фигурант отправил птиц самолетом на грузовой склад казанского аэропорта. У обвиняемого не было разрешения на импорт животных. Попугаев обнаружили сотрудники таможни.

Лаишевский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Марк Халитов