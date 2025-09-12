МИД Японии рекомендовал гражданам посещать Россию только «при неизбежной необходимости»

МИД Японии смягчил формулировку выпущенного в 2022 году предупреждения об опасности поездок в Россию. Вместо того, чтобы воздерживаться от любых поездок, государство советует японцам посещать страну только «в случаях неизбежной необходимости». Об этом сообщило «РИА Новости». Речь идет о поездках с целью бизнеса, учебы, научной деятельности, а также культурного и художественного обмена.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси объяснил на пресс-конференции, что находиться в России можно только при постоянном контакте с посольством или консульством. Обстановка в РФ, по словам чиновника, «развивается относительно стабильно». Приграничные с Украиной регионы России, по-прежнему, рекомендуется избегать.