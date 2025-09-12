ФСБ: житель Димитровграда собирался убить телеведущего Владимира Соловьева
В Ульяновской области сотрудники УФСБ России и пограничные органы задержали жителя Димитровграда, который, по данным ведомства, с апреля 2024 по июнь 2025 года по заданию украинских спецслужб планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева.
По информации спецслужбы, для этого димитровградец выезжал в Москву, чтобы собрать информацию о маршрутах следования общественного деятеля, выяснили силовики.
Владимир Соловьев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
После возвращения в Ульяновск задержанный якобы собирал данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Он арестован. Расследование продолжается.