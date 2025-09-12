Более 4 тыс. человек проголосовали на экстерриториальных участках в Москве

На экстерриториальных участках в столице на выборах губернаторов 19 субъектов России проголосовало более 4 тыс. избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Несмотря на то что столица «в основном выбирает дистанционное электронное голосование», на экстерриториальные участки «люди идут активно», рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова в ходе прямого включения с одного из столичных участков на брифинге в ЦИК. «Давно мы не видели такого многолюдного присутствия на участках»,— отметила она. Как ранее сообщала глава МГИК, всего для такого голосования заявления подали 18,4 тыс. избирателей.

Всего в Москве открылось 14 экстерриториальных участков, проголосовать на которых могут жители 19 регионов, в которых проходят выборы губернаторов. Они будут работать 12–14 сентября с 8:00 до 20:00. Возможностью проголосовать с помощью терминала россияне из регионов смогут воспользоваться, например, на станции метро «Курская», в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в торговом центре «Метрополис».

Божена Иванова