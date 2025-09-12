«Россети Тюмень» подготовились к работе в Единый день голосования

«Россети Тюмень» усилят контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, Югры и Ямала в Единый день голосования 14 сентября. В трех регионах будут работать 1037 избирательных участков, более половины из них подключены к сетям компании.

14 сентября тюменцы будут выбирать депутатов представительных органов в 23 муниципальных образованиях, югорчане – 91 муниципального депутата и 7 глав поселений, а ямальцы – депутатов законодательного собрания округа и депутатов дум городов Муравленко, Новый Уренгой, а также Надымского, Пуровского, Тазовского и Приуральского районов.

С 12 по 15 сентября «Россети Тюмень» объявили режим технологической тишины: приостановлены плановые ремонты и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. В дни выборов организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала. К ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах готовы 194 бригады в составе 874 специалистов и 403 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 15,5 МВт.

Энергетики организовали взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России на случай ЧС или противоправных действий. Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

АО «Россети Тюмень»