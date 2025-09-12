Явка на выборах в Новосибирской области составила 7,42% к 15:00

К 15:00 на выборах в Новосибирской области проголосовало 7,42% избирателей. Первые данные о явке в регионе сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

В районах области за пределами Новосибирска явка превысила 11%. В Новосибирске она составила 4,38%. Около 50 тыс. избирателей направили заявления о голосовании вне избирательных участков.

«В целом обстановка на избирательных участках спокойная. Праздничная, я бы сказала»,— отметила госпожа Благо. По ее словам, жалоб в облизбирком пока не поступало.

Жителям региона предстоит избрать 76 депутатов законодательного собрания, а также депутатов ряда муниципальных парламентов, в том числе, горсовета Новосибирска.

Валерий Лавский