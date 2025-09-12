Ивановского оператора по обращению с ТКО оштрафовали на 10 млн рублей

В Ивановской области ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» оштрафовано на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ивановская прокуратура в ходе проверки установила, что с августа 2021 года по февраль 2025 года фактический владелец «Регионального оператора» передавал одному из руководителей областного департамента ЖКХ вознаграждение за общее покровительство.

В надзорном ведомстве объяснили, что взятка передавалась не напрямую, а путем выплаты зарплаты родственникам чиновника, которые были фиктивно трудоустроены в ООО и подконтрольные фирмы. В общей сумме таким путем было выплачено 3 млн руб.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого и был наложен штраф. Кроме того, взыскано незаконное вознаграждение.

«В отношении лиц, получившего и передавшего денежное вознаграждение, осуществляется уголовное преследование»,— добавили в прокуратуре.

Речь идет об уголовных делах в отношении экс-руководителей департамента ЖКХ Ивановской области. По версии следствия, бывший директор департамента Денис Кочнев получил взятку от фактического владельца «Регионального оператора» Владимира Ярченкова через посредника — Дмитрия Сафонова. Денису Кочневу предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ст. 290 УК РФ (получение взятки), Дмитрию Сафонову — по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Сейчас Кочнев под домашним арестом, Сафонов — под стражей.

Алла Чижова