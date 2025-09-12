Свердловчанам нужно будет подтверждать цели поездки для безвиза в Китай

Жителям Свердловской области необходимо будет подтвердить, что они едут в КНР (Китайскую народную республику) с туристическими целями, для ведения бизнеса, к родственникам или с транзитными целями, чтобы не оформлять визу в страну. Об этом сообщил на конференции генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Генконсул напомнил, что с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года для граждан России действует безвизовый режим с Китаем. В стране можно находиться в течение 30 дней, при этом такие условия действуют не для всех въезжающих.

«Тем, кто не соответствует условиям въезда, необходимо будет заранее оформить визу. Например, это приезжающие для учебы, трансграничных перевозок, журналистики или те, кто планирует остаться в Китае на срок более 30 дней»,— пояснил господин Шисюн. Он добавил, что заранее декларировать свои поездки в посоельстве не нужно, количество въездов на территорию страны и общее количество дней пребывания в стране не ограничено.

По словам Ло Шисюна, с собой необходимо иметь комплект документов, которые будут подтверждать цели поездки — их будут проверять китайские пограничники. Если цели соответствовать не будут, во въезде могут отказать. «Рекомендуем иметь с собой такие документы, как приглашение, авиабилеты, подтверждение проживания, которые соответствуют цели въезда в Китай»,— сказал господин Шисюн. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов заметил, что для граждан России отсутствует необходимость оформлять страховку, однако порекомендовал все же сделать это в любой поездке заграницу.

Анна Капустина