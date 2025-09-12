В Индустриальном районе появится новый сквер-променад

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов анонсировал появление нового сквера-променада в Индустриальном районе. Как написал господин Черепанов в своем telegram-канале, комплексным развитием территории займется девелопер «Талан».

фото: telegram-канал Павла Черепанова



Инвестор не только возведет дополнительные дома у ЖК «Парма», но демонтирует часть старых строений вдоль спорткомплекса им. Сухарева, построит общедоступный променад со стороны леса и СК, а также спроектирует здание новой школы. «Также в планах разработать совместно с инвестором новую входную группу в Черняевский лес», — добавил господин Черепанов.

В конце прошлого года девелоперская группа «Талан» заявила о намерении построить в рамках КРТ жилой комплекс «Парма» на шоссе Космонавтов возле ТРЦ «Планета». В частности, в строительство предполагается вовлечь землю возле «Планеты», которая сейчас пустует (площадка возле одного из домов ЖК «Парма» на шоссе Космонавтов, 162л, возле гаражей), а также территорию под автосервисом и гаражами вдоль «Пармы» (шоссе Космонавтов, 158д).