Ушел из жизни заслуженный артист России Александр Носков

Ушел из жизни профессор кафедры хорового и сольного народного пения, заслуженный артист России Александр Носков, сообщили в Самарском государственном институте культуры (СГИК).

Александр Носков родился в 1940 году в с. Падовка Пестравского района Куйбышевской области. Окончил ГМПИ им. Гнесиных по классу хорового дирижирования А.А. Юрлова. Был главным хормейстером Государственного Академического Северного русского народного хора, художественным руководителем Государственного Академического Волжского русского народного хора, возглавлял старейший в Самаре самодеятельный Народный хор русской песни им. А. Савельева. С 1991 года преподавал на кафедре хорового и сольного народного пения СГИК, был художественным руководителем студенческого народного хора «Самарская лука».

«Авторские произведения, созданные Александром Кузьмичем, его обработки народных песен, написанные с глубинным пониманием русской души, ныне составляют золотой фонд хорового народно-исполнительского сообщества, они горячо любимы слушателями. Песни, записанные им в фольклорных экспедициях по Самарской, Архангельской областям, Карелии погружают в мир русской глубинки и помогают понять, как зародилась любовь Александра Кузьмича к народному искусству»,— говорится в сообщении СГИК.

О времени и месте прощания с заслуженным артистом России сообщат позже.

Сабрина Самедова