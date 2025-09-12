В Чувашии режим опасности атаки БПЛА длился два с половиной часа

Сегодня утром в Чувашской Республике была объявлена опасность атаки БПЛА, режим длился 2 часа 30 минут. Об этом свидетельствует информация из приложения МЧС России.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в 7:44, ее отменили в 10:14. Росавиация не сообщала о введении ограничений на работу аэропорта в Чебоксарах.

На территории Республики Татарстан сегодня сообщений об угрозах атаки БПЛА не было. Ранее режим беспилотной опасности в Чувашии объявляли 10 сентября, он продлился шесть часов.

Марк Халитов