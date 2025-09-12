«Вторжение российских беспилотников проверяет сплоченность НАТО»

Сообщения Польши о сбитых российских беспилотниках над своей территорией вызвали оживленное обсуждение в европейской и американской прессе. Обозреватели анализируют обстоятельства происшествия, размышляя о том, как союзники Польши по НАТО могут отреагировать на этот инцидент.

Фото: Polsat News / Reuters Польский офицер полиции с обломками БПЛА в селе Чесники, 10 сентября

Вторжение российских беспилотников в Польшу проверяет обороноспособность и сплоченность НАТО

Вторжение российских беспилотников в Польшу означает новый опасный этап в конфронтации Москвы с Западом, став испытанием для союзников по НАТО и вынудив их перенаправить больше сил на восточный фланг блока. В последние месяцы Россия все чаще смотрит через прицел на своего исторического соперника, Польшу. Российские беспилотники все чаще нарушают воздушное пространство Польши, а в июле в результате авиаудара по Украине было повреждено диппредставительство Варшавы в Киеве.

Однако вторжение беспилотников в Польшу на этой неделе стало первым случаем, когда боевые самолеты Организации Североатлантического договора столкнулись с российскими авиационными средствами поражения над территорией альянса.

Европа в сомнениях одна

Трамп ответил на то, что на территории НАТО были сбиты российские беспилотники, беспомощным постом. Это показывает, в каком состоянии находится западный альянс.

В ночь на среду НАТО впервые сбило российский летательный аппарат над своей территорией. Такого не случалось даже во время холодной войны. И что же в связи с этим говорит американский президент — глава ведущей державы западного альянса, самой мощной в мире? «Что такое, Россия нарушила воздушное пространство Польши? Ну вот!» Что Трамп хотел сказать этими двумя загадочными предложениями, совершенно неясно. Он хочет объяснений, что же там произошло? Разозлен на Путина? Предвидит приближение войны? Хочет кого-то подбодрить? Альянс или же Путина?

Трампу ничего не стоило в такой стратегически важный момент продемонстрировать недвусмысленное стремление к сдерживанию, это даже не подорвало бы его усилий в отношении Украины. То, что он этого не сделал, показывает одно: Европа остается в сомнениях одна.

Наш страх — оружие России. Дроны летают над Польшей одновременно с пропагандой

Россия ведет войну в наших умах. Ее оружие — страх, а ее цель — заставить нас бросить Украину. В неожиданных ситуациях может легко распространиться дезинформация, призванная вызывать определенные эмоции. Обычно этого хочет кремлевская машина пропаганды.

Европа вносит свой вклад в помощь Польше

После инцидента с российскими беспилотниками 10 сентября союзники предложили свою помощь. Чехи одними из первых предложили свои вертолеты. Франция и Германия также заявили о конкретной военной помощи. НАТО готовит «специальное решение». Союзники отвечают на российскую провокацию. В ответ на растущую угрозу из-за беспилотников Польша также предпринимает шаги для укрепления своей обороны.

После вторжения российских беспилотников в Польшу созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Многие европейские страны пообещали Польше помощь, включая обещание Германии усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО. Но некоторые сомневаются в том, что это вторжение было преднамеренной атакой России, а Дональд Трамп проявил мало публичной поддержки.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик