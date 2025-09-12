В Рыбинске заключенный получил 3,5 года за организацию ячейки запрещенной АУЕ

Рыбинский городской суд признал 33-летнего уроженца Азербайджана Мамедова М. А. виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, Мамедов, отбывая наказание в исправительном учреждении Ярославской области, организовал ячейку АУЕ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Ячейка была ликвидирована сотрудниками ФСБ и ФСИН.

«Сторонники движения преследуют цели по вовлечению граждан в субкультуру преступности как образа жизни, предпринимают попытки организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях»,— говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил Мамедова к 3,5 годам колонии строгого режима. К настоящему моменту приговор в силу не вступил.

«АУЕ» запретили в России в 2020 году. Верховный суд признал движением экстремистским. На тот момент оно насчитывало 34 тыс. приверженцев в 40 регионах, писал ТАСС.

Алла Чижова