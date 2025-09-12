Суд обязал отремонтировать дом работников судоремонтного завода в Саратове

Арбитражный суд Саратовской области обязал Фонд капремонта провести работы в доме на улице Лермонтова, 31 в Саратове. Соответствующее решение по иску комитета культурного наследия региона принял судья Роман Митюшкин.

В течение года со дня вступления решения суда в законную силу Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области должен провести капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома.

Здание 1957 года постройки является памятником архитектуры регионального значения «Дом жилой работников Судоремонтного завода». Архитектором выступал Эдуард Петрушко. В 2022 году жители написали коллективное обращение из-за аварийного состояния здания: в доме проваливаются потолки, рушатся балконы и элементы декора. Также они обращались к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Ольга Симонова