Студенты ярославских вузов получат гранты до 500 тысяч рублей по программе ПСБ

ПСБ открывает набор студентов Ярославской области на бесплатную предпринимательскую программу «Начинатели». Участники смогут научиться основам ведения бизнеса и под руководством наставников разработать собственный проект, а в дальнейшем, получить поддержку на его реализацию за счет средств грантового фонда. Просветительский проект реализуется в рамках учрежденного банком ПСБ благотворительного фонда «Подари Себе Будущее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Подать заявку на обучение могут студенты любых ярославских вузов. Участники предпринимательской программы получат теоретические и практические навыки: от поиска идеи до запуска своего бизнеса. Команды с наиболее перспективными проектами будут приглашены в акселератор, чтобы доработать бизнес-идею и побороться за гранты в размере до 500 тысяч рублей. В состязании также примут участие вузы региона: высшее учебное заведение, набравшее наибольшее число баллов в рейтинге активности, получит грант в 500 тысяч рублей на развитие молодежного проектного офиса.

«Вклад в образование и развитие молодежи — это не просто инвестиции в будущее, это залог устойчивого роста нашей экономики. С помощью программы «Начинатели» мы предоставляем студентам возможности для развития предпринимательских навыков и поддерживаем их первые шаги на пути к своему делу, ведь именно они станут двигателями прогресса в нашем обществе в ближайшее десятилетие»,— прокомментировала Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Программа «Начинатели» стартует 28 сентября в формате мотивационного форума с лекциями и мастер-классами: участники узнают, как критически оценивать идеи на предмет их жизнеспособности, каким образом искусственный интеллект может содействовать в проверке и реализации идей, какие качества следует развивать начинающему предпринимателю и многое другое.

Образовательная часть программы включает в себя три блока: с 1 октября по 10 декабря студентам будет доступен специальный онлайн-курс, по итогам которого они смогут исследовать целевую аудиторию, конкурентов и рынок, разработать бизнес-идею, а также создать финансовую модель будущего проекта, подготовить первую версию продукта.

С февраля до марта 2026 года команды, прошедшие в акселератор, при поддержке наставников доведут идеи до финальной презентации. В качестве спикеров и наставников выступят опытные эксперты из бизнеса, сотрудники ПСБ и сертифицированные тренеры.

Финал программы «Начинатели» состоится 28 апреля, где жюри определит команды с лучшими проектами и наградит победителей грантами в размере 200, 300 и 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие своего дела.

Чтобы подать заявку на бесплатное обучение по предпринимательской программе «Начинатели», студентам нужно зарегистрироваться. Подробная информация по проекту также будет публиковаться в ТГ-канале @nachinateli_blagopsb, интересующие вопросы можно задать боту @nachinateli_blagopsb_bot.

Справка: Благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» учрежден банком ПСБ для реализации социальных проектов, направленных на развитие образования, культуры и создания комфортной городской среды.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251