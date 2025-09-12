В Ульяновской области осужден насильник с положительным ВИЧ-статусом

Житель Ульяновской области признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности и хранении наркотиков (ч.1 ст. 122, ч.2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч.1 ст. 228 УК РФ). Он приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, 8 апреля 2025 года в Майнском районе 46-летний житель села Тагай напал на женщину, у которой был в гостях, и совершил преступления против ее половой неприкосновенности. При этом он знал о своем положительном ВИЧ-статусе.

Злоумышленника задержали на следующий день. При обыске у него дома нашли наркотики. До вынесения приговора преступника содержали под стражей.

Георгий Портнов