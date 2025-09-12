В «Горбушкином дворе» изъяли почти 5 тысяч смартфонов и ноутбуков

В московском торговом центре «Горбушкин двор» сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли тысячи единиц электроники, незаконно ввезенной в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Ведомство отметило, что усиливает работу по просьбе бизнеса. Проверки начались после того, как официальные представители и дистрибьюторы ведущих брендов мототехники пожаловались в таможенные органы на всплеск «серого» импорта из стран ЕАЭС. По данным ФТС, одной из распространенных схем незаконного ввоза мототехники является поставка по заказам, которые принимаются в мессенджерах. Затем товары перевозят через таможенную границу ЕАЭС без должного оформления и уплаты платежей. Схемы уклонения от уплаты налогов включают прием оплат на банковские карты физлиц и переводы в криптовалюте.

«Также самое пристальное внимание уделяется борьбе с нелегальными поставками иных видов техники, — заявили в ФТС. — Такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества, и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью».

В рамках проверочных мероприятий был проведен рейд на «Горбушке». Изъяли 4,8 тыс. смартфонов, ноутбуков, игровых приставок, планшетов.