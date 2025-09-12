Шестеро саратовцев отправились в колонию за убийство постояльца в рехабе

Саратовский областной суд вынес приговор в отношении шестерых местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет по уголовному делу об истязаниях (пп. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ), незаконном лишении свободы (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и убийстве в реабилитационном центре (пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 37-летний индивидуальный предприниматель организовал в Саратове частный реабилитационный центр для проживания лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. В течение трех дней февраля позапрошлого года руководитель, сотрудник центра и несколько реабилитантов систематически избивали 25-летнего постояльца, обливали его водой, не позволяли пить и есть, привязывали к кровати, ссылаясь, что тот нарушает установленные правила. Пострадавший умер в холодом помещении от общего переохлаждения организма и компрессионной механической асфиксии, куда его вынесли завернутым в ковер.

По решению суда пятеро фигурантов получили от 15 до 17 лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год. Еще один получил два года и один месяц колонии-поселении.

Павел Фролов