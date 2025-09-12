Теплая погода без осадков ожидается в Удмуртии в выходные дни

В предстоящие выходные в Удмуртии сохранится погода без осадков, сообщили в региональном Гидрометцентра. В ночные и утренние часы ожидается туман. Температура воздуха снова опустится ниже 0°С.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В предстоящую ночь, 13 сентября, температура воздуха опустится до 1-6°С, местами до -1°С. Днем в этот день столбик термометра поднимется до 14-19°С. Ночью в воскресенье, 14 сентября, температура воздуха составит 3-8°С, к обеду потеплеет до 15-20°С. В понедельник, 15 сентября, столбик термометра ночью окажется на уровне 4-9°С, днем — 14-19°С.

По предварительному прогнозу, такая погода сохранится до конца следующей рабочей недели.

Анастасия Лопатина