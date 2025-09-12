Татарстан запланировал расходы бюджета в 618,2 млрд рублей на 2026 год

Расходы консолидированного бюджета Татарстана на 2026 год составят 618,2 млрд руб., на 2027 год — 659,6 млрд руб., на 2028 год — 705,7 млрд руб. Дефицит бюджета прогнозируется в размере 13,4 млрд руб. в 2026 году. Об этом сообщил министр финансов Республики Татарстан Марат Файзрахманов.

Наибольшие расходы в 2026 году запланированы на образование — 191,5 млрд руб., здравоохранение — 159,1 млрд руб. и национальную экономику — 156,6 млрд руб.. На социальную политику направят 75,6 млрд руб., на культуру — 23,9 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство — 17,3 млрд руб.

К 2028 году планируется, что расходы на все основные направления вырастут: на образование - до 216,9 млрд руб., здравоохранение - до 183,1 млрд руб., национальную экономику - до 178,5 млрд руб. Дефицит бюджета увеличится до 18,7 млрд руб.

В то же время консолидированный бюджет Татарстана на 2026 год запланирован в объеме 604,8 млрд руб.

Анар Зейналов