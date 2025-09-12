Красноярский край сокращает дефицит бюджета 2025 года

Правительство Красноярского края внесло в Законодательное собрание проект поправок в бюджет региона 2025 года. Параметры корректировки приведены в сообщении краевого министерства финансов.

Доходы планируется увеличить на 17,8 млрд руб. до 452,1 млрд руб. Расходы вырастут на 9,9 млрд руб. до 502,9 млрд руб. Таким образом, плановый дефицит планируется снизить до 50,8 млрд руб.

«Ожидается, что сумма налоговых и неналоговых доходов в этом году вырастет на 12,8 млрд руб. Прежде всего это связано с дополнительными поступлениями по налогу на добычу полезных ископаемых и доходами от размещения средств на банковских депозитах»,— говорится в сообщении об источниках роста доходов.

Валерий Лавский