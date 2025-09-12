Военпреда Минобороны арестовали за злоупотребления на 40 млн рублей

Военными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2020-2021 годах государственным заказчиком с ПАО «Объединенная авиационная корпорация» заключены многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на господина Тюрина.

В 2021–2023 годах господин Тюрин, злоупотребляя своими должностными полномочиями, отмечают в СКР, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 млн рублей.

По ходатайству военного следователя обвиняемый Тюрин арестован. Его проверяют на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.

Николай Сергеев