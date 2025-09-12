Полицейские изъяли более 300 граммов марихуаны из автомобиля жителя Удмуртии

В Воткинске полицейские изъяли 325 г марихуаны из багажника машины, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В ходе досмотра автомобиля «Нива» был найден пакет с высушенными частями растения, которые, по результатам экспертизы, оказались наркотиками.

Фото: пресс-служба МВД Удмуртии

Владелец автомобиля, 42-летний воткинец, заявил, что собрал растение на окраине города и высушил его в своей квартире. На него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» (ст. 228 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за данное преступление — до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина