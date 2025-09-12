Волго-Вятский банк Сбербанка: в летние каникулы школьники экономили благодаря бонусам «Спасибо»

За время трех месяцев каникул школьники в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка использовали 47 млн бонусов «Спасибо», сэкономив тем самым на своих покупках аналогичную сумму в рублях. Общая сумма экономии выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Школьники из Татарстана благодаря бонусам «Спасибо» сэкономили более 8,8 млн руб., из Нижегородской области — 8,1 млн, из Пермского края — 8 млн, из Владимирской области — 5,5 млн, из Чувашии — 5,3 млн, из Кировской области — 4,1 млн, из Удмуртии — 2,5 млн, из Марий Эл — 2,3 млн, из Мордовии — 2,1 млн.

Больше экономить научились владимирские и кировские школьники. Во время этих летних каникул они сэкономили на своих повседневных тратах благодаря бонусам «Спасибо» в два раза больше, чем в прошлом году.

Расходы школьников в регионах схожи, но есть и отличия. Так, основной категорией трат бонусов ребят во время летних месяцев стали кафе и рестораны, где они использовали 25 млн «Спасибо». А удмуртские школьники больше всего бонусы тратили на покупки в супермаркетах.

В топ популярных категорий, в которых были использованы бонусы, вошли аптеки и супермаркеты.

«Мы рады наблюдать за тем, что аудитория программы лояльности “СберСпасибо” молодеет. В прошлом году школьники за три месяца каникул сэкономили с бонусами Спасибо 31 млн руб., а уже в этом — 47 млн. Для ребят это не только возможность не ограничивать себя в повседневных расходах, но и научиться осознанно тратить. Раннее приобщение молодежи к разумному управлению своим бюджетом обеспечит им успешное финансовое будущее»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

