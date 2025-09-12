В Саратове при пожаре на Чернышевского получила ожоги пенсионерка

В Саратове в результате пожара в жилом доме пострадала 74-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Саратовской области.

Пожар произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома на ул. Чернышевского вечером накануне, 11 сентября. Там загорелись вещи, огонь охватил 10 кв. м.

Из пострадавшей квартиры в лечебное учреждение увезли с ожогами пенсионерку. С соседних квартир огнеборцы эвакуировали четырех человек. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов