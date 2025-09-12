Суд отказал гражданину Германии в возвращении ребенка из Нижнего Новгорода

Гражданин Германии не смог вернуть ребенка, вывезенного нижегородкой в Россию. Суды двух инстанций отказали иностранцу в иске.

Согласно материалам дела, истец и ответчик проживали совместно в Германии без регистрации брака. Летом 2024 года из-за напряженных отношений в семье россиянка без разрешения отца выехала вместе с ребенком в свою страну к родителям.

Иностранец в целях забрать ребенка обратился с иском в Канавинский райсуд Нижнего Новгорода. В апреле суд отказал ему в иске, в сентябре Нижегородский областной суд оставил это решение в силе.

Отмечается, что при вынесении решения суд руководствовался положениями ст. 13 Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Согласно этой статье, административный орган государства не обязан предписывать возвращение ребенка, в том числе если будет доказан серьезный риск физического или психологического вреда для несовершеннолетнего в случае его возвращения.

