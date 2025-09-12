Пермский завод попал под санкции Японии

Правительство Японии объявило о новых санкциях в отношении 48 организаций и 14 физических лиц из России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на МИД страны.

В список предприятий, в отношении которых вводятся ограничения, включено пермское НПО «Искра». Санкции предусматривают ограничения по платежам и операциям с капиталом, которые теперь будут допускаться только по специальному разрешению МИД Японии.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».