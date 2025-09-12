ГК «Элси» запустила транспортно-логистический комплекс в ТОР «Линево»

АО «Элси Логистик» (входит в ГК «Элси») на территории ТОР «Линево» в Новосибирской области запустило в работу транспортно-логистический комплекс площадью 16 тыс. кв. м. Объект расположился на земельном участке в 3,6 га. Он включает теплый и холодный склады, склад открытого хранения и административно-бытовое здание. Инвестиции в проект составили 300 млн руб.

Вместимость комплекса составляет около 3 тыс. т единовременного хранения грузов. Ежемесячный оборот планируется на уровне 2 тыс. т. На сегодняшний день в компании работает 74 сотрудника, планируется увеличить это число до 84, сообщает пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области».

АО «Элси Логистика» зарегистрировано в 2023 году. 85% акций компании принадлежит Вячеславу Гунгеру, 15% — Сергею Пеньковскому. Группа реализовала в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов, в том числе строительство цеха горячего цинкования за 670 млн руб., а также строительство сборочно-сварочного цеха за 650 млн руб. По данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года составила 5,8 млн руб., убыток — 9,8 млн руб.

Лолита Белова