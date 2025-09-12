Кравцов: в России определили максимальное время на выполнение домашнего задания

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил о введении единых норм времени на выполнение домашних заданий для школьников. Он уточнил, что суммарное время, затрачиваемое на домашние задания по всем предметам, не должно превышать 3,5 часа в день.

При этом для разных возрастных групп установлены конкретные лимиты. В первом классе время на домашнюю работу ограничено одним часом, во втором и третьем классах — полутора часами, в четвертом и пятом классах — двумя часами, в шестом-восьмом классах — двумя с половиной часами, а в девятом-одиннадцатом классах — 3,5 часами.

Сергей Кравцов подчеркнул в комментарии «РИА Новости», что эти нормы были согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности учащихся, что позволяет сбалансировать учебную нагрузку и избежать переутомления.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что домашние задания остаются важной частью образовательного процесса и применяются во всех странах мира. Ранее в ведомстве рассматривали идею полной отмены домашних заданий, но пришли к выводу, что они необходимы для закрепления учебного материала.