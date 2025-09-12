Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уфимца оштрафовали за запуск квадрокоптера

Ространснадзор по материалам транспортной прокуратуры оштрафовал собственника квадрокоптера на 30 тыс. руб. за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проверка надзорного ведомства установила, что в июле этого года уфимец запустил квадрокоптер на территории Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Он не получил разрешение на полеты в органах местного самоуправления и не уведомил службы организации воздушного движения. По мнению ведомства, это «создавало угрозу безопасности полетов и могло повлечь аварийные ситуации и причинить вред жизни и здоровью людей».

Майя Иванова