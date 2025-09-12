Объем погрузки товаров на железнодорожных станциях Башкирии уменьшился на 5,8%

За восемь месяцев на железнодорожных станциях Башкирии погружено 14,7 млн тонн продукции, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Объемы оказались на 5,77% ниже прошлогодних результатов, когда за январь-август было погружено 15,6 млн тонн товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом увеличились объемы железнодорожных перевозок промышленного сырья и формовочных материалов (на 11,3%, погрузка составила 724,4 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений (9,2%, 460 тыс. тонн), жмыха (7,8%, 189,4 тыс. тонн) и черных металлов (1,1%, 148,8 тыс. тонн).

Рост погрузки сахара, метизов и стройматериалов составил менее 1%.

Погрузка какой продукции снизилась больше всего, пресс-служба железной дороги не сообщает.

В январе-августе 2023 года общая масса товаров, загруженных на железнодорожный транспорт в Башкирии, составила 16,7 млн тонн, что на 0,2% ниже результатов первых восьми месяцев 2022 года.

Идэль Гумеров