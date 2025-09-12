Открыта регистрация на РЭФ-2025

1-3 октября в Уфе состоятся Российский энергетический форум и специализированные выставки «Энергетика Урала» и «Электротехника. Кабель». Генеральным спонсором выступает ООО «Башкирэнерго».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В рамках форума пройдёт свыше 30 тематических секций по ключевым направлениям: внедрение цифровых решений и автоматизация в энергетике, производство и создание инфраструктуры для развития электротранспорта и систем накопления энергии, локализация производства электрооборудования и др.

Вход свободный. Регистрация открыта для всех желающих: https://energo.bvkexpo.ru/register

ООО «Башкирэнерго»