В Избербаше приостановлена подача воды из-за крупного порыва водовода
Из-за крупного прорыва на магистральном водоводе «Каспийск — Избербаш» временно приостановлена подача воды. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Порыв произошел 12 сентября в 07:30 на водоводе диаметром 1 тыс мм в районе аэропорта. Из-за этого была отключена насосная станция первого подъема в Каспийск.
Перебои в подаче воды продлятся с 12 по 18 сентября.
Специалисты аварийной бригады АО «Избербашский горводоканал» приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Уточнятся, что подвоз воды будет организован по заявкам жителей.