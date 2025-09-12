В Избербаше приостановлена подача воды из-за крупного порыва водовода

Из-за крупного прорыва на магистральном водоводе «Каспийск — Избербаш» временно приостановлена подача воды. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порыв произошел 12 сентября в 07:30 на водоводе диаметром 1 тыс мм в районе аэропорта. Из-за этого была отключена насосная станция первого подъема в Каспийск.

Перебои в подаче воды продлятся с 12 по 18 сентября.

Специалисты аварийной бригады АО «Избербашский горводоканал» приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Уточнятся, что подвоз воды будет организован по заявкам жителей.

Наталья Белоштейн