Избирком Оренбуржья предостерег кандидата от КПРФ от распространения фейков

Кандидат в депутаты городского совета Оренбурга от партии КПРФ Денис Батурин получил предостережение регионального избиркома. Избирательная комиссия предостерегла соискателя от распространения недостоверных сведений о выборах. Об этом сообщает облизбирком.

«Предупреждаем кандидата о недопустимости распространения фейковой информации о выборах и возможной ответственности»,— говорится в сообщении.

В избирательной комиссии напомнили, что по закону наблюдатели могут снимать фото и видео в местах для голосования, но только с разрешения участковой избирательной комиссии (УИК). Закон не предусматривает фиксацию пломб, но наблюдатели могут получить копию акта о проведении голосования, где указывается номер пломбы, использованной для опечатывания ящика.

Ранее Денис Батурин сообщил о том, что руководство местной бюджетной организации обязало своих сотрудников в период выборов «отчитываться о голосовании каждые два часа». При этом в пятницу, 12 сентября, по информации парламентария, проголосовать от организации «должны не менее 95% коллектива».

В настоящее время в Оренбурге выбирают депутатов городского совета. Также в регионе должны избрать губернатора. Одновременно с этим проходят выборы в ряде муниципальных образований Оренбуржья.

