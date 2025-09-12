Руководство БК «Бетсити Парма» озвучило планы развития на ближайшие три года

Пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» представил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину программу развития на ближайшие три года. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, задачей клуба стал выход в топ-5 Единой лиги ВТБ. Кроме этого, клуб намерен участвовать в международных турнирах и увеличить представительство прикамских баскетболистов в главном турнире страны. Основная стратегия — взаимодействие со спортивными школами и поиск перспективных игроков.

Президент БК «Бетсити Парма» Сергей Богуславский отметил, что долгосрочная стратегия развития клуба дает возможность выстраивания целей. «Без легионеров показывать стабильно высокие результаты невозможно. Поэтому мы определили для себя, что практически в каждой линии должен быть легионер. На сегодня почти все позиции закрыты»,— пояснил господин Богуславский.

Напомним, на этой неделе «Парма» стартовал в Санкт-Петербурге в розыгрыше Кубка Кондрашина и Белова — ежегодном предсезонном турнире. В матче 1/2 финала подопечные Евгения Пашутина уступили со счетом 76:63 казанскому «УНИКСу».