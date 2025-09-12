На юге Уфы без горячей воды остались детсад, техникум и 13 домов
В микрорайоне Дема из-за аварии отключилось горячее водоснабжение 13 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Без горячей воды остались 10 жилых домов по улице Мусы Джадиля, два дома — на Магистральной улице и один — на Ухтомского.
Авария также затронула детский сад «Софи» на улице Мусы Джалиля и Уфимский техникум железнодорожного транспорта на Ухтомского.
Ремонт проводит МУП «Уфимские инженерные сети».