Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На юге Уфы без горячей воды остались детсад, техникум и 13 домов

В микрорайоне Дема из-за аварии отключилось горячее водоснабжение 13 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без горячей воды остались 10 жилых домов по улице Мусы Джадиля, два дома — на Магистральной улице и один — на Ухтомского.

Авария также затронула детский сад «Софи» на улице Мусы Джалиля и Уфимский техникум железнодорожного транспорта на Ухтомского.

Ремонт проводит МУП «Уфимские инженерные сети».

Майя Иванова