Дагестанский игровой клуб внедрил систему «Антимат»

В Дагестане заработал компьютерный клуб, который совмещает цифровые технологии с исламскими традициями. Об этом сообщает информагентство «Победа 26».

По информации источника, в клубе работает система уведомлений о времени намаза и предлагает посетителям пройти викторину об исламе. В специальной зоне установлена колонка для трансляции азана — призыва к молитве. Каждую пятницу с 13:00 клуб прекращает работу, чтобы гости могли совершить коллективную пятничную молитву в мечети, а не тратить время на игры.

«В заведении действует система «Антимат». Если в голосовом чате или при разговоре звучит нецензурная лексика, экран пользователя блокируется с предупреждающим сообщением. Владельцы рассчитывают таким способом снизить уровень агрессии и ненормативной речи среди игроков»,— поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко