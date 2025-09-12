Ушла в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина ушла в отставку. Она освобождена от должности по собственному желанию в связи с переездом, сообщила пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

Госпожа Хавронина работала министром с ноября 2023 года. До этого она трудилась заместителем исполнительного директора Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

Исполнять обязанности до назначения министра будет Вадим Матвеев. В августе этого года он занял пост первого заместителя министра.

Валерий Лавский