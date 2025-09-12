За ремонт теплотрассы ГУЗ СО «Краснопартизанская РБ» предлагают 1 млн рублей

ГУЗ СО «Краснопартизанская районная больница» ищет подрядчика для текущего ремонта теплотрассы. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит выполнить работы по ул. Саратовская, д. 3 в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок на них составляет 24 месяца.

Извещение о закупке размещено 12 сентября. Заявки принимаются до 22 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,06 млн руб.

Павел Фролов