Два авиарейса Казань — Санкт-Петербург задержаны на пять часов

На пять часов задержано два рейса: из Казани в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Казань. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дольше всего задерживается рейс компании «Северный ветер», самолет должен был вылететь из Казани в 12:00, его отправление отложено до 17:10. Также на пять часов задерживается рейс из Пулково. Кроме того, один самолет компании «Смартавиа» с маршрутом Казань — Санкт-Петербург задержан на час.

Ночью Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково с целью обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения сняты.

Марк Халитов