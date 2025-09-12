В Пермском художественном училище сменится директор

Директор Пермского художественного училища Георгий Сметанин покинет свой пост в сентябре. Как сообщает газета «Звезда», краевой минкульт не стал продлять контракт 80-летнему педагогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Сметанин

Фото: страница училища в соцсети. Георгий Сметанин

Фото: страница училища в соцсети.

По информации ««Нового компаньона», новым руководителем учебного заведения может стать нынешний заместитель директора по воспитательной и профориентационной работе Сергей Батуев. «Безусловно, участие Георгия Петровича Сметанина в дальнейшей жизни училища должно быть продолжено — ему предложено возглавить художественное направление работы училища», — отметили в краевом минкульте.

Геннадий Сметанин возглавлял Пермское художественное училище с 1999 года.

Пермское художественное училище образовано в 1999 году на базе художественной школы. Учредителем учебного заведения является краевой минкульт. В училище проводится обучение по специальностям: живопись и дизайн.