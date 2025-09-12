В Самаре задержан вылет шести рейсов

Задержка вылета шести авиарейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в пятницу, 12 сентября. В частности, отложено отправление трех самолетов, которые должны были отправиться в Санкт-Петербург и по одному — в Москву, Екатеринбург и Ереван. Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.

Ранее в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотников. При этом работа обслуживание пассажиров в аэропорту Курумоч не приостанавливалось. В регионе всю неделю ограничена работа мобильного интернета.

Георгий Портнов