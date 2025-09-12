Нижегородца задержали по делу о контрабанде драгоценных камней

Жителя Нижегородской области задержали по обвинению в контрабанде драгоценных камней, сообщили в региональном УФСБ. Операция проведена совместно с Приволжской оперативной таможней.

Следствие установило, что фигурант вывез из России ювелирные изделия с недрагоценными камнями, купил в ОАЭ 15 бриллиантов, заменил камни в украшениях и вернулся в РФ. Декларировать товары он не стал и на таможне прошел в «зеленый коридор», после чего был задержан. Рыночная стоимость незаконно ввезенных бриллиантов превысила 2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Елена Ковалева