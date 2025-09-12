Госзакупки отдали в руки искусственного интеллекта

Албания первой в мире назначила на должность министра искусственный интеллект. Власти рассчитывают, что «неподкупность» технологии поможет в борьбе с коррупцией. «Это не научная фантастика, а долг ИИ-чиновника»,— указал премьер-министр страны Эди Рама, отметив, что этот шаг станет важным элементом реформ. В мае политик был переизбран на исторический четвертый срок с обещанием, что к 2030-му страна вступит в Евросоюз. Но можно ли научить ИИ коррупции? Эксперименты проводила Екатерина Вихарева.

Нового министра будут звать Diella, и она станет «служанкой госзакупок». По крайней мере, так ее обязанности описал премьер страны Эди Рама в ходе конференции, на которой он объявил состав нового правительства. Власти рассчитывают, что это позволит сделать тендеры «на 100% неподкупными». Уходящий кабмин уже вывел этот вопрос из ведения отраслевых министерств. Для самого «цифрового чиновника» это серьезный карьерный рост. Ранее Diella «работала» виртуальным помощником госпортала e-Albania. По сути, это тот же чат-бот Макс на «Госуслугах», но с навыками голосового ассистента в виде женщины в возрасте и традиционном албанском костюме. Но пока же это больше похоже на хайп, считает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Звучит клево, но как это будет работать, не очень понятно.

Во-первых, это все LLM-модели, по сути, "умный" T9, то есть программа, которая предсказывает наиболее вероятную последовательность слов, которая вас должна устроить.

И тут вопрос, а на чем она обучалась, на предыдущих госзакупках, в которых была коррупция? Тогда почему бы ей не принимать точно такие же решения? А если она училась на каких-то правильных госзакупках, тут вопрос, а где же они эти данные взяли?»

Албания с 1990-х прослыла центром финансовых махинаций международных банд, с коррупцией власти пытаются бороться буквально во всех сферах общества. ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в своих ежегодных докладах о верховенстве права. По некоторым данным, в прошлом году индекс коррупции в республике достиг исторического максимума в 42 пункта. Люди готовы доверять кому угодно, кто будет выполнять свою работу более эффективно, чем такое правительство, заметил независимый политолог Александр Сафонов: «Страна бедная, без устойчивых институтов, с сохраняющимися, прямо скажем, полукриминальными отношениями, в которых выживают граждане. Не уверен, что из этого выйдет что-то полезное. Но подозреваю, что на этом примере общество продемонстрирует важность коррупционной проблемы, а это важно для переговоров с тем же самым Брюсселем по вступлению Албании в Евросоюз. Кроме того, это может дать дополнительные очки действующему кабинету министров».

Впрочем, это произойдет, если выделенные на доработку модели средства не разворуют, добавляют эксперты. Хотя это не первый пример того, как беднейшие страны пытаются через высокие технологии решить застарелые проблемы, в частности, Сальвадор, который четыре года назад легализовал биткойн. Однако в случае с ИИ человека из процесса принятия решений исключить не выйдет, подчеркнул разработчик искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Когда речь дойдет до персональной ответственности за подпись на каком-нибудь документе, ее будет ставить человек. Если мы говорим про, условно, гиперавтоматизацию некоторых процессов, которые министр и его аппарат должен исполнять, а таких процессов огромное количество, то должны находиться те точки, в которых можно заменить рутинный интеллектуальный труд сотрудников на большую языковую модель».

А значит, и будет с кем договориться. И это, не считая возможных ошибок самой ИИ, добавил философ, научный сотрудник Московского центра исследования сознания Артем Беседин:

«Мы рискуем создать абсолютно новые условия для совершенно новых методов коррупции. Чем умнее и сложнее устроена система, тем больше у нее может быть каких-то неожиданных следствий.

Это уже не ведет непосредственно к коррупции, но, в частности, может стать причиной несправедливого решения. Если система вдруг начнет рассуждать на сформированных ею самой же основаниях, поверит, что, например, лечение гриппа — это самое главное, что она должна делать, это приведет к несправедливому распределению средств».

На этом «цифровизация» Албании не закончится. Как указывал ранее премьер-министр Рама, к 2030 году он намерен еще и перевести страну на полный безналичный расчет. Чтобы, как шутят местные, люди не хранили наличные «под матрасом рядом с АК-47».

