На время выборов в Перми увеличат количество общественного транспорта

В Перми 13 и 14 сентября общественный транспорт, маршруты которого проходят вблизи избирательных участков, будет работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения вводятся на маршрутах №1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 35, 36, 41, 44, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 66, 70, 72, 75, 78 и 81 в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока на этих направлениях.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Сегодня в Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также восемь основных и трое дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Голосование будет длиться три дня: 12, 13 и 14 сентября.