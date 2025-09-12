В Перми инвестор спортклуба джиу-джитсу увеличил его площадь вдвое

Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата рассмотрел корректировку проекта по строительству спортивного клуба джиу-джитсу по улице Максима Горького, 60. Как сообщает пресс-служба администрации, инвестор проекта — ООО «Орсо спорт» — предложил увеличить этажность и площадь клуба. Проект получил статус «приоритетного инвестиционного» в августе 2024 года.

В дополнение к залам для единоборств планируется создать дополнительные зоны для занятий спортом и фитнесом. Сейчас инициатор проекта уже завершил работы по благоустройству одной из площадок и начал подготовительные работы для строительства объекта. По данным «Ъ-Прикамье», общая площадь двухэтажного объекта составит 934 кв. м. Ранее здание планировалось одноэтажным и рассчитанным на площадь 467 кв. м. Инвестиции в строительство, которое завершат в 2026 году, составят 80,5 млн руб.