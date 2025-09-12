Летевший в Ярославль самолет сел на запасной аэродром

Выполнявший рейс в Ярославль самолет «ушел» на запасной аэродром. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Кореняко объяснил, что такая ситуация произошла из-за введения ограничений на полеты. В ярославском аэропорту запрет на прием и выпуск воздушных судов был введен ночью 12 сентября, о снятии ограничений представитель Росавиации сообщил в 9:50 12 сентября.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— дополнил Артем Кореняко.

Алла Чижова