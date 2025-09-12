В Ярославской области ограничен интернет из-за угрозы БПЛА

В Ярославской области действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет»,— призывает профильное министерство.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о приостановлении работы ярославского аэропорта Туношна для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области впервые официально объявили 6 мая, после чего сбои неоднократно повторялись. Вводят подобные ограничения и в других регионах, например, Воронежской и Саратовской областях. При этом в некоторых городах страны мобильный интернет отключают полностью: например, интернета нет в части Нижнего Новгорода с конца июня.

Алла Чижова