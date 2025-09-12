В Самарской области четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком

Смертельная авария произошла в Самарской области ночью в пятницу, 12 сентября. Происшествие случилось в 00:14 (MSK+1) в Сергиевском районе на 1114 км трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗом, которым управлял мужчина 1984 года рождения. В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадал. Полиция проводит расследование.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели. Они отключили аккумуляторы автомобилей и деблокировали тела погибших.

Георгий Портнов