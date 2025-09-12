ФСБ: в Подмосковье задержан спонсор и агитатор ВСУ

ФСБ сообщила о задержании в подмосковном Климовске гражданина РФ, который подозревается в финансировании ВСУ. По версии спецслужбы, он планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ, в 2024-2025 годах мужчина переводил деньги на счета, «использующиеся для финансовой помощи ВСУ». Также он «склонял иных лиц к вступлению в формирования», которые ведут бои с ВС РФ.

В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Мужчина арестован.